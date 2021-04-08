Майгуров: право на самоподготовку имеет только Логинов, остальных — в команду

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров поделился мнением о желании российских биатлонистов тренироваться на самоподготовке перед сезоном.
Майгуров: право на самоподготовку имеет только Логинов, остальных — в команду
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«С Юрия Михайловича никто не спрашивает за подготовку Александра Логинова, Матвея Елисеева и Карима Халили. Будет ли вокруг них создана группа? По моему мнению, сейчас только Александр может претендовать на самоподготовку, ему может быть оказана помощь. Что касается остальных спортсменов, то всех — в команду», — цитирует Майгурова ТАСС.

В прошедшем сезоне на самоподготовке тренировались Матвей Елисеев, Александр Логинов и Карим Халили.

Ранее Майгуров оценил возможность индивидуальной подготовки биатлонисток.

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