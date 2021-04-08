Канарейкин: серия «Ак Барс» — «Авангард» нравится больше, чем ЦСКА — СКА
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«Хотелось бы поздравить «Ак Барс» — казанцы хорошо вошли в игру, перестроились после домашних неудач, сыграли активно. Мы отмечали, что защитники «Авангарда» хорошо поддерживают атаку, забрасывают шайбу. Казанцы в этом компоненте тоже сильно добавили — игроки обороны забросили шайбы. Да и вообще гости активнее играли в зоне атаки», — цитирует Канарейкина «Чемпионат».
По мнению тренера, серия вернётся в Казань.
«Семь матчей? Всё возможно, ведь соперники достойны друг друга, хоккей нравится. Не хотел бы загадывать. Серия «Ак Барс» — «Авангард» нравится больше, чем ЦСКА — СКА. Всё просто: больше накала, характера. Да и вообще хоккей смотрится», — сказал он.
Ранее сообщалось, что ЦСКА одержал третью победу над СКА в финале Западной конференции КХЛ.