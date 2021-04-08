Канарейкин: серия «Ак Барс» — «Авангард» нравится больше, чем ЦСКА — СКА

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин поделился мнением о серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Восточной конференции, в которой омский «Авангард» побеждает казанский «Ак Барс» со счётом 2-1.

«Хотелось бы поздравить «Ак Барс» — казанцы хорошо вошли в игру, перестроились после домашних неудач, сыграли активно. Мы отмечали, что защитники «Авангарда» хорошо поддерживают атаку, забрасывают шайбу. Казанцы в этом компоненте тоже сильно добавили — игроки обороны забросили шайбы. Да и вообще гости активнее играли в зоне атаки», — цитирует Канарейкина «Чемпионат».

По мнению тренера, серия вернётся в Казань.

«Семь матчей? Всё возможно, ведь соперники достойны друг друга, хоккей нравится. Не хотел бы загадывать. Серия «Ак Барс» — «Авангард» нравится больше, чем ЦСКА — СКА. Всё просто: больше накала, характера. Да и вообще хоккей смотрится», — сказал он.

Ранее сообщалось, что ЦСКА одержал третью победу над СКА в финале Западной конференции КХЛ.