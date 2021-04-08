Канарейкин: серия «Ак Барс» — «Авангард» нравится больше, чем ЦСКА — СКА

Короткая ссылка
Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин поделился мнением о серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Восточной конференции, в которой омский «Авангард» побеждает казанский «Ак Барс» со счётом 2-1.
Канарейкин: серия «Ак Барс» — «Авангард» нравится больше, чем ЦСКА — СКА
  • © ak-bars.ru

«Хотелось бы поздравить «Ак Барс» — казанцы хорошо вошли в игру, перестроились после домашних неудач, сыграли активно. Мы отмечали, что защитники «Авангарда» хорошо поддерживают атаку, забрасывают шайбу. Казанцы в этом компоненте тоже сильно добавили — игроки обороны забросили шайбы. Да и вообще гости активнее играли в зоне атаки», — цитирует Канарейкина «Чемпионат».

По мнению тренера, серия вернётся в Казань.

«Семь матчей? Всё возможно, ведь соперники достойны друг друга, хоккей нравится. Не хотел бы загадывать. Серия «Ак Барс» — «Авангард» нравится больше, чем ЦСКА — СКА. Всё просто: больше накала, характера. Да и вообще хоккей смотрится», — сказал он.

Ранее сообщалось, что ЦСКА одержал третью победу над СКА в финале Западной конференции КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить