ЦСКА одержал третью победу над СКА в финале Западной конференции КХЛ
- РИА Новости
Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.
Победу ЦСКА принесли шайбы Антона Слепышева, Максима Мамина, Максима Шалунова, Мэта Робинсона и Константина Окулова.
СКА ответил голами Евгения Тимкина и Игоря Ожиганова.
Счёт в серии до четырёх побед стал 3:0 в пользу ЦСКА. Четвёртая игра пройдёт в Санкт-Петербурге 8 апреля.
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