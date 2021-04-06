ЦСКА одержал третью победу над СКА в финале Западной конференции КХЛ

Московский ЦСКА одержал победу над петербургским СКА в третьем матче серии финала плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

Победу ЦСКА принесли шайбы Антона Слепышева, Максима Мамина, Максима Шалунова, Мэта Робинсона и Константина Окулова.

СКА ответил голами Евгения Тимкина и Игоря Ожиганова.

Счёт в серии до четырёх побед стал 3:0 в пользу ЦСКА. Четвёртая игра пройдёт в Санкт-Петербурге 8 апреля.

Ранее стали известны подробности госпитализации защитника и капитана омского «Авангарда» Алексея Емелина.