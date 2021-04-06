СМИ: Емелин продолжит лечение в НИИ Склифосовского

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Стали известны подробности госпитализации защитника и капитана омского «Авангарда» Алексея Емелина.
СМИ: Емелин продолжит лечение в НИИ Склифосовского
  • © официальный сайт ХК "Авангард"

По информации «Спорт-Экспресса», Емелину стало плохо 6 апреля в 03:00 мск после первого матча финала плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казанским «Ак Барсом».

Сообщается, что защитника увезли в больницу с подозрением на гепатит. Капитану «Авангарда» поставили диагноз «токсический шок печени».

Отмечается, что хоккеист продолжит лечение в Москве, в НИИ Склифосовского.

Ранее сообщалось, что Емелин будет доставлен в НИИ Склифосовского.

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