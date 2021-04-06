Источник: Емелин будет доставлен в НИИ Склифосовского

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Спортивный журналист Павел Лысенков рассказал подробности ситуации с госпитализацией защитника и капитана омского «Авангарда» Алексея Емелина.
Источник: Емелин будет доставлен в НИИ Склифосовского
  • РИА Новости

«Я не знаю наверняка, что случилось с Алексеем Емелиным, и жду дальнейшую информацию. Как мне сказали, это точно не допинг. Все игроки «Авангарда» в этом сезоне четыре раза сдавали допинг-тесты. Мои источники в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) сообщили, что последний раз команду проверяли в конце февраля. И среди игроков был Алексей», — цитирует Лысенкова «Матч ТВ».

По словам журналиста, никаких запрещённых веществ у Емелина не найдено.

«Точного диагноза пока нет. Скорее всего, он появится, когда Емелина отправят в Москву и доставят в НИИ Склифосовского. Поэтому я бы пока не говорил об интоксикации хоккеиста. Как сказали врачи, это один из факторов протекающего заболевания», — сообщил он.

В текущем плей-офф КХЛ Алексей Емелин провёл 12 матчей и забросил одну шайбу.

Ранее в «Авангарде» рассказали о состоянии Емелина.

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