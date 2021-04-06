В «Авангарде» рассказали о состоянии Емелина

Генеральный менеджер омского «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал состояние защитника и капитана команды Алексея Емелина, который находится в больнице.

«Алексей Емелин почувствовал себя плохо на следующий день после первого матча в Казани и был госпитализирован. Сейчас у игрока состояние стабильное, он находится под наблюдением врачей. Ему разрешена транспортировка в Москву, поэтому в ближайшее время Алексей будет перевезён в один из ведущих медицинских центров страны», — цитирует Волкова официальный сайт ХК «Авангард».

По словам генменеджера омского клуба, точный диагноз Емелина пока неизвестен.

«Мы желаем нашему капитану здоровья и надеемся на скорейшее возвращение в команду!» — сказал он.

По информации СМИ, Емелин обратился в РКБ-2 с температурой после завершения первого матча финальной серии Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казанским «Ак Барсом».

Сообщалось, что защитника перевели в инфекционную больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию, но анализы показали отрицательный результат. После этого капитан «Авангарда» был отправлен в РКБ, где сейчас, по оценкам врачей, находится в тяжёлом состоянии.

Емелину поставлен диагноз «токсический шок печени».

В текущем плей-офф КХЛ Алексей Емелин провёл 12 матчей и забросил одну шайбу.

Ранее сообщалось, что «Авангард» победил «Ак Барс» и удвоил преимущество в серии финала Востока в КХЛ.