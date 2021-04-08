Дивеев: в чемпионате дела у «Арсенала» не складываются, но это не значит, что ЦСКА будет легко

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Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Кубка России по футболу с тульским «Арсеналом».
Дивеев: в чемпионате дела у «Арсенала» не складываются, но это не значит, что ЦСКА будет легко
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«Предыдущий выезд в Тулу сложился для нас неудачно, надеемся, что в этот раз всё пройдёт лучше. Мы всегда нацеливаемся пройти как можно дальше в Кубке и постараемся выйти в полуфинал. В чемпионате дела у «Арсенала» не складываются, но это не значит, что ЦСКА будет легко», — цитирует Дивеева официальная страница ЦСКА в Twitter.

Встреча «Арсенал» — ЦСКА состоится 8 апреля на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало игры — в 19:30 мск.

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