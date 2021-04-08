Президент ПСЖ: это важная победа для истории клуба. Хотим обыграть «Баварию» во втором матче

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал победу над мюнхенской «Баварией» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Это важная победа для истории клуба. Мы выиграли в гостях, в Мюнхене, несмотря на несколько травм. А теперь хотим обыграть «Баварию» во втором матче. Мы проделали отличную работу, но это ещё не конец», — цитирует Аль-Хелаифи L'Equipe.

Президент ПСЖ отмечает, что у клуба всё больше опыта в Лиге чемпионов, а игрокам нравится играть такие матчи.

«ПСЖ показал, что является отличной командой. Я очень горжусь игроками и тренерским штабом», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 3:2.

В составе ПСЖ забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе (2) и Маркиньос. В составе «Баварии» — Эрик Шупо-Мотинг и Томас Мюллер.

Ранее сообщалось, что Мбаппе обошёл Анри по голам в плей-офф Лиги чемпионов.