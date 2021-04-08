Президент ПСЖ: это важная победа для истории клуба. Хотим обыграть «Баварию» во втором матче
- Reuters
«Это важная победа для истории клуба. Мы выиграли в гостях, в Мюнхене, несмотря на несколько травм. А теперь хотим обыграть «Баварию» во втором матче. Мы проделали отличную работу, но это ещё не конец», — цитирует Аль-Хелаифи L'Equipe.
Президент ПСЖ отмечает, что у клуба всё больше опыта в Лиге чемпионов, а игрокам нравится играть такие матчи.
«ПСЖ показал, что является отличной командой. Я очень горжусь игроками и тренерским штабом», — сказал он.
Встреча проходила на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 3:2.
В составе ПСЖ забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе (2) и Маркиньос. В составе «Баварии» — Эрик Шупо-Мотинг и Томас Мюллер.
Ранее сообщалось, что Мбаппе обошёл Анри по голам в плей-офф Лиги чемпионов.