Капризов признан третьей звездой матча «Миннесота» — «Колорадо»
- Reuters
Встреча проходила на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и завершилась со счётом 8:3 в пользу «Миннесоты».
В составе «Уайлд» заброшенными шайбами также отметились Люк Джонсон, Кевин Фиала (3), Райан Хартман и Йоэль Эрикссон Эк. В составе «Колорадо» — Натан Маккиннон, Андре Бураковский и Микко Рантанен.
Первой звездой игры назван форвард «Миннесоты» Кевин Фиала (3 + 1), второй — защитник «Уайлд» Джаред Сперджен.
Ранее сообщалось, что Малкин приступил к тренировкам на льду впервые после травмы.