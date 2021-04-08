Капризов признан третьей звездой матча «Миннесота» — «Колорадо»

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Нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов был признан третьей звездой матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо Эвеланш».
Капризов признан третьей звездой матча «Миннесота» — «Колорадо»
  • Reuters

Встреча проходила на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и завершилась со счётом 8:3 в пользу «Миннесоты».

В составе «Уайлд» заброшенными шайбами также отметились Люк Джонсон, Кевин Фиала (3), Райан Хартман и Йоэль Эрикссон Эк. В составе «Колорадо» — Натан Маккиннон, Андре Бураковский и Микко Рантанен.

Первой звездой игры назван форвард «Миннесоты» Кевин Фиала (3 + 1), второй  — защитник «Уайлд» Джаред Сперджен.

Ранее сообщалось, что Малкин приступил к тренировкам на льду впервые после травмы. 

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