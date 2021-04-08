Капризов сравнялся с Овечкиным и Бучневичем по очкам в нынешнем сезоне НХЛ
- Reuters
Встреча проходила на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и завершилась со счётом 8:3.
В составе «Миннесоты» заброшенными шайбами также отметились Люк Джонсон, Кевин Фиала (3), Райан Хартман и Йоэль Эрикссон Эк. В составе «Колорадо» — Натан Маккиннон, Андре Бураковски и Микко Рантанен.
Таким образом, Капризов сравнялся с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным и форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Павлом Бучневичем по набранным очкам в нынешнем сезоне НХЛ. В активе нападающего «Миннесоты» 34 очка (16 + 18) в 38 играх.
Ранее сообщалось, что Малкин приступил к тренировкам на льду впервые после травмы.