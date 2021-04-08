Дубль и передача Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Колорадо» в матче НХЛ

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«Миннесота Уайлд» одержала победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Эксел Энерджи-центр» Сент-Поле и завершилась со счётом 8:3.

В составе «Миннесоты» заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов (2), Люк Джонсон, Кевин Фиала (3), Райан Хартман и Йоэль Эрикссон Эк. В составе «Колорадо» — Натан Маккиннон, Андре Бураковски и Микко Рантанен.

Капризов также отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Малкин приступил к тренировкам на льду впервые после травмы. 

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