Консейсау: «Порту» был лучше «Челси», однако моральная победа не учитывается

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Главный тренер португальского «Порту» Сержио Консейсау прокомментировал поражение от лондонского «Челси» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Консейсау: «Порту» был лучше «Челси», однако моральная победа не учитывается
  • Reuters

«Результат очень несправедливый, но футбол — это голы. «Челси» забил, а мы нет. Команда провела очень хорошую игру, надежно действовала в обороне, опасно атаковала. Мы создали несколько моментов, но не реализовали их. Сыгран пока только первый матч, будем верить в лучшее. Игроки показали прекрасный футбол. Мы знаем сильные стороны «Челси», у них много разноплановых футболистов, но мы были лучше «Челси». Однако моральная победа не учитывается, важен результат», — приводит слова Консейсау пресс-служба УЕФА.

«Порту» на выезде проиграл «Челси» со счётом 0:2. Ответная игра состоится 13 апреля.

Ранее Тухель заявил, что матч с «Порту» получился тяжёлым для «Челси».

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