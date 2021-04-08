Тухель заявил, что матч с «Порту» получился тяжёлым для «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу над португальским «Порту» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Матч против «Порту» получился тяжёлым. Хватало моментов, когда нам приходилось несладко. Но мы приняли это. У команды был хороший настрой, и мы добились превосходного результата», — приводит слова Тухеля BBC.

Он отметил, что был уверен, что команда правильно отреагирует на поражение от «Вест Бромвич Альбион» в матче Английской премьер-лиги.

«У меня не было особых переживаний на этот счет. Мы были готовы дать ответ на поле. В футболе не обойтись без поражений. Самое главное испытание — это вернуться после них к победам. Вместе мы добились множества выдающихся результатов, а потом вместе проиграли, после чего – снова вместе – правильно отреагировали на произошедшее. Так мы сблизились и стали больше верить друг в друга», — добавил специалист.

«Челси» на выезде победил «Порту» со счётом 2:0. Ответная игра состоится 13 апреля.

Ранее сообщалось, что Маунт и Чилвелл стали первыми с 2012 года англичанами, забившими за «Челси» в одном матче ЛЧ.