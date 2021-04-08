Почеттино надеется, что ПСЖ в ответном матче с «Баварией» сыграет лучше, чем с «Барселоной»

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал победу над мюнхенской «Баварией» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Я доволен результатом, отношением команды, которое проявилось в сложных ситуациях, хотя мы играли против лучшей команды Европы. Мы постараемся повторить такое выступление. Сегодня было много жертвенности, но нам нужно провести ещё один матч, отыграть 90 минут. Первая игра сложилась в нашу пользу, но ответная будет очень трудной. Мы это знаем», — приводит слова Почеттино RMC Sports.

Он отметил, что команде удалось добиться лишь минимального преимущества над соперником перед ответной игрой.

«Надеемся, что в ответном матче с «Баварией» мы сыграем лучше, чем с «Барселоной». Это наше желание. Но есть целая гора деталей, которые необходимо учесть, чтобы добиться желаемого результата», — добавил специалист.

ПСЖ на выезде победил «Баварию» со счётом 3:2. Ответная игра пройдёт в Париже 13 апреля.

Ранее сообщалось, что Мбаппе обошёл Анри по голам в плей-офф Лиги чемпионов.