Флик: ПСЖ забил три мяча, почти не имея моментов, а у «Баварии» было много шансов

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал поражение от французского «Пари Сен-Жермен» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Соперник забил три мяча, почти не имея моментов, а у нас было много шансов. Мы могли добиться хорошего результата сегодня, но реализация была не на лучшем уровне. Однако я удовлетворён сегодняшним выступлением и качеством нашей игры», — приводит слова Флика Bayern & Germany.

Он отметил, что его команда боролась все 90 минут и это качество отличает его подопечных от других.

«Игроков, способных выйти на поле, всё меньше и меньше, но мы извлекаем из ситуации максимум. Конечно, кто-то расстроен, но мы направим эту энергию на ответный матч. У нас было много моментов, мы играли во впечатляющий футбол. Я не люблю проигрывать. Раз уж это приходится делать, то давайте проигрывать, играя в такой футбол. Если оценить наш матч с ПСЖ, то можно с позитивом ждать ответной игры в Париже», — добавил специалист.

«Бавария» на своём поле проиграла ПСЖ со счётом 2:3. Ответная игра пройдёт в Париже 13 апреля.

Ранее сообщалось, что Мюллер сравнялся с Шевченко и Ибрагимовичем по голам в Лиге чемпионов.