Хартли — о ситуации с Емелиным: много экспертов развелось вокруг этого

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Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал ситуацию с защитником и капитаном команды Алексеем Емелиным.
Хартли — о ситуации с Емелиным: много экспертов развелось вокруг этого
  • globallookpress.com

«Много экспертов развелось вокруг этой ситуации. Мы выпустили официальный пресс-релиз по этому поводу. Официального диагноза от медицинской службы мы пока не получили. Моя реакция — абсолютно нулевая. Спекуляций много, экспертов много, но это те эксперты, которые не могут подтвердить свою квалификацию», — приводит слова Хартли «Спорт-Экспресс».

34-летний Емелин обратился в больницу в Казани с высокой температурой 3 апреля после окончания первого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса». Ему был поставлен диагноз «токсический шок печени». В настоящее время спортсмен был доставлен в Москву и находится в НИИ им. Склифосовского.

Ранее в МВД Татарстана подтвердили наличие наркотических веществ в анализах хоккеиста Емелина.

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