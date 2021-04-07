«Нижний Новгород» проиграл АЕКу в матче баскетбольной ЛЧ

«Нижний Новгород» одержал победу над греческим АЕК в матче заключительного, шестого тура группового этапа баскетбольной Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в Афинах, завершилась со счётом 79:78 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным в составе «Нижнего Новгорода» стал Кейси Шеферд, набравший 21 очко. Ещё 14 очков команде принёс Антон Астапкович.

За АЕК 16 очков набрал Дарил Макон.

Таким образом, «Нижний Новгород», ранее обеспечивший себе выход в четвертьфинал, занял первое место в группе K, одержав четыре победы и потерпев два поражения.

Ранее сообщалось, что «Химки» потерпели 29-е поражение в сезоне Евролиги, уступив «Маккаби».