Трусова рассказала о тренировках под руководством Плющенко

Короткая ссылка
Российская фигуристка Александра Трусова рассказала об изменениях в тренировочном процессе, которые произошли у неё в связи с переходом в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Трусова рассказала о тренировках под руководством Плющенко
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«У Евгения Викторовича всё по-другому. Разный график тренировок, много новых упражнений, которые я раньше не делала. Мне очень интересно пробовать что-то новое. Кататься на льду я стала раньше по времени, потому что просила об этом. После тренировок у меня школа — я в десятом классе. Полувыходные добавились. Раньше было шесть дней в неделю по две тренировки, а теперь — два полувыходных. Я по-разному себе эту работу представляла, и иначе тоже, но на самом деле ожидания оправдались и работать очень интересно. У Евгения Викторовича я взяла много техники. Он добавлял разные упражнения для подготовки к прыжкам, как это они делали с Алексеем Николаевичем Мишиным. Очень много из того, что он взял сам», — цитирует слова Трусовой Olympic Channel.

Фигуристка перешла в академию Плющенко перед началом прошлого сезона. До этого Трусова тренировалась под руководством Этери Тутберидзе.

Ранее Трусова заявила, что планирует выступать до 22 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить