Трусова рассказала о тренировках под руководством Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала об изменениях в тренировочном процессе, которые произошли у неё в связи с переходом в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«У Евгения Викторовича всё по-другому. Разный график тренировок, много новых упражнений, которые я раньше не делала. Мне очень интересно пробовать что-то новое. Кататься на льду я стала раньше по времени, потому что просила об этом. После тренировок у меня школа — я в десятом классе. Полувыходные добавились. Раньше было шесть дней в неделю по две тренировки, а теперь — два полувыходных. Я по-разному себе эту работу представляла, и иначе тоже, но на самом деле ожидания оправдались и работать очень интересно. У Евгения Викторовича я взяла много техники. Он добавлял разные упражнения для подготовки к прыжкам, как это они делали с Алексеем Николаевичем Мишиным. Очень много из того, что он взял сам», — цитирует слова Трусовой Olympic Channel.

Фигуристка перешла в академию Плющенко перед началом прошлого сезона. До этого Трусова тренировалась под руководством Этери Тутберидзе.

Ранее Трусова заявила, что планирует выступать до 22 лет.