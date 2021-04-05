Трусова заявила, что планирует выступать до 22 лет
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«Планирую выступать до 22 лет. Три Олимпиады? Если можно будет закончить, а потом вернуться, то почему бы и нет», — сказала Трусова в эфире «Матч ТВ».
По её словам, она пока не знает, чем будет заниматься после завершения карьеры, но есть планы выступать в различных ледовых шоу.
«В этом сезоне у меня больше не будет стартов, сейчас просто тренируемся, потом будет отпуск три недели на море. Я очень благодарна болельщикам за поддержку в этом сезоне, за подарки. Очень вас люблю! Продолжайте болеть за меня и верить в меня», — добавила Трусова.
На мировом первенстве в Стокгольме 16-летняя Трусова завоевала бронзовую медаль, хотя в короткой программе стала 12-й.
Ранее Трусова призналась, что ей было немного обидно из-за отсутствия российского флага на ЧМ.