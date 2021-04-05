Трусова призналась, что ей было немного обидно из-за отсутствия российского флага на ЧМ

Российская фигуристка Александра Трусова высказалась о выступлении в нейтральном статусе на чемпионате мира в Стокгольме.

«Конечно, немножко обидно было, что не было ни флага, ни гимна на турнире. Но когда уже нас встречали здесь, был и гимн, и большой флаг. Было очень приятно. Общались ли мы на эту тему с девочками? Да, общались, конечно. И на пьедестале тоже. Когда там флаг нейтральный упал в центре, было смешно», — сказала Трусова в эфире «Матч ТВ».

На мировом первенстве Трусова завоевала бронзовую медаль, хотя в короткой программе стала 12-й.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет должны выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом.

Ранее Трусова заявила, что недовольна своими прокатами на ЧМ по фигурному катанию.