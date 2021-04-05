Трусова: недовольна своими прокатами на ЧМ по фигурному катанию

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Российская фигуристка Александра Трусова призналась, что недовольна своими выступлениями на чемпионате мира в Стокгольме.
Трусова: недовольна своими прокатами на ЧМ по фигурному катанию
  • globallookpress.com
  • © Raniero Corbelletti

«Рада, что на чемпионате мира мне удалось подняться с 12-го места на третье. Но я недовольна своими прокатами, хотелось бы откатать лучше», — сказала Трусова в эфире «Матч ТВ».

По её словам, она всегда пересматривает свои выступления и анализирует ошибки. Она также считает, что переволновалась в короткой программе.

«На тренировках произвольной программы и перед чемпионатом мира, и уже там я прыгала эти пять прыжков чисто. Все, кто был на тренировках, это видели. Я всегда настраиваюсь на чистый прокат, представляю его идеальным, в голове прокручиваю», — добавила фигуристка.

Трусова покинула группу Этери Тутберидзе и перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко перед стартом нынешнего сезона. На чемпионате мира юная спортсменка завоевала бронзу.

Ранее американский журналист Дейв Лиз выразил мнение, что Трусовой стоит вернуться к Тутберидзе.

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