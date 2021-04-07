Депутат Свищёв назвал провокацией возможный бойкот США ОИ-2022

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Депутат Государственной думы России Дмитрий Свищёв высказал мнение о возможном отказе США от участия в Олимпийских играх — 2022 в Пекине.
Депутат Свищёв назвал провокацией возможный бойкот США ОИ-2022
  • © РИА Новости / Антон Денисов

«То, чего пытаются сейчас добиться США своим возможным бойкотом, — это провокация и давление. Хотят выкрутить и вытащить какие-то условия для себя. Проблема притеснения уйгуров существует десятилетиями, зачем сейчас поднимать этот вопрос? Смешали спорт и политику в одну кучу, а так быть не должно. Если честно, то я думаю, что не будут они ничего бойкотировать», — цитирует Свищёва Sport24.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на регулярном брифинге заявил, что Америка вместе с союзниками обсудит идею бойкота ОИ-2022.

Ранее Олимпийский комитет США выступил против бойкота ОИ-2022.

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