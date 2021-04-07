В РПЛ рассказали о работе сервиса Премьер Pass
- РИА Новости
Об этом сообщает официальный сайт РПЛ. Регистрация в сервисе доступна в разделе id.premierliga.ru. Для прохождения процедуры достаточно ввести свой e-mail и номер телефона.
Выделенные турникеты маркированы жёлтой айдентикой Премьер Pass. Также информация о приоритетных входах есть на странице сервиса.
Билеты в личном кабинете и мобильном приложении Премьер Pass предназначены для использования только на экранах мобильных телефонов. Если же зритель захочет пройти на стадион с бумажным билетом, то нужно будет распечатать файл электронного билета, полученный на электронную почту с сайта клуба по продаже билетов.
Также в настоящее время прорабатывается функция «Поделиться билетом», с помощью которой можно будет отправить свой билет другому пользователю мобильного приложения Премьер Pass.
Написать свои пожелания разработчикам сервиса можно на e-mail premierpass@premierliga.ru.
Ранее сообщалось, что бригада арбитров под руководством Левникова отработает матч РПЛ «Локомотив» — «Спартак».