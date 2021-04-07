В РПЛ рассказали о работе сервиса Премьер Pass

На матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) в тестовом режиме продолжает работу сервис Премьер Pass, который даёт возможность доступа на стадионы через выделенные турникеты с помощью смартфона.

Об этом сообщает официальный сайт РПЛ. Регистрация в сервисе доступна в разделе id.premierliga.ru. Для прохождения процедуры достаточно ввести свой e-mail и номер телефона.

Выделенные турникеты маркированы жёлтой айдентикой Премьер Pass. Также информация о приоритетных входах есть на странице сервиса.

Билеты в личном кабинете и мобильном приложении Премьер Pass предназначены для использования только на экранах мобильных телефонов. Если же зритель захочет пройти на стадион с бумажным билетом, то нужно будет распечатать файл электронного билета, полученный на электронную почту с сайта клуба по продаже билетов.

Также в настоящее время прорабатывается функция «Поделиться билетом», с помощью которой можно будет отправить свой билет другому пользователю мобильного приложения Премьер Pass.

Написать свои пожелания разработчикам сервиса можно на e-mail premierpass@premierliga.ru.

Ранее сообщалось, что бригада арбитров под руководством Левникова отработает матч РПЛ «Локомотив» — «Спартак».