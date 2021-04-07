СМИ: FIA введёт лимит на зарплаты пилотов «Формулы-1»

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Международная автомобильная федерация (FIA) может в ближайшее время официально представить проект, предусматривающий введение в «Формуле-1» потолка на зарплаты гонщиков.
СМИ: FIA введёт лимит на зарплаты пилотов «Формулы-1»
  • © Mandoga Media
  • globallookpress.com

Согласно информации La Gazzetta dello Sport, FIA  хочет ввести лимит в $30 млн на команду, в который должны быть включены зарплаты обоих гонщиков, а также резервного пилота. Вместе с тем под данный потолок не будут подпадать призовые за победы и титулы, а также заработки спортсменов за рекламу. 

По неофициальной информации, действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон заработает в 2021 году $45 млн, а его напарник Валттери Боттас — ещё $10. Зарплаты пилотов в остальных командах не превышают $30 млн.

Ранее экс-глава «Формулы-1» назвал Путина приятнейшим человеком.

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