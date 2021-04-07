В КХЛ рассказали, как проводят допинг-контроль

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В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) рассказали, как контролируют спортсменов в сфере допинга.
В КХЛ рассказали, как проводят допинг-контроль
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Допинг-контроль в чемпионатах КХЛ, МХЛ, ЖХЛ начиная с сезона 2015—2016 года проводится совместно с IIHF согласно кодексу WADA. Договор с IIHF позволяет нам проводить все необходимые процедуры допинг-контроля на матчах чемпионатов. Помимо этого, совместными комиссиями IIHF и WADA проводятся аудиторские проверки процедур тестирования на предмет соблюдения международных правил. Взаимодействие с IIHF по вопросам антидопингового обеспечения сезона 2020—2021 года проходит в рабочем режиме. Проверки команд осуществляются по графику, составленному IIHF, являясь закрытой информацией для всех участников. Всего на данный момент было взято 340 проб. Тестирование будет продолжаться до конца проведения матчей в текущем сезоне», — сообщила пресс-служба КХЛ.

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