Матыцин: нет сомнений, что ЧМ-2022 в Катаре пройдёт на высочайшем уровне

Министр спорта России Олег Матыцин провёл встречу в формате видеоконференции с министром культуры и спорта Катара Салахом Бин Ганимом Аль-Али.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта России. На встрече обсуждались нынешнее состояние и перспективы сотрудничества двух государств в сфере физической культуры и спорта, а также подготовка к подписанию нового меморандума о сотрудничестве в области спорта.

Министры договорись активизировать двустороннее взаимодействие в вопросах подготовки чемпионата мира по футболу в Катаре и чемпионата мира по волейболу среди мужчин в России.

«Катар — одно из самых спортивных государств на Ближнем Востоке. Нет сомнений в том, что чемпионат мира по футболу ФИФА в Катаре пройдёт на высочайшем организационном уровне», — заявил Олег Матыцин.

Салах Бин Ганим Аль-Али выразил готовность вести совместную работу по всем вопросам международной спортивной повестки, а также пригласил Олега Матыцина в Доху с рабочим визитом.

Ранее ОКР обратился в МОК для утверждения музыки Чайковского в качестве замены гимна России на ОИ.