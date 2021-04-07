В Минспорте Татарстана оценили шансы «Рубина» сохранить Кварацхелию в клубе

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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов поделился мнением о шансах казанского футбольного клуба «Рубин» сохранить полузащитника Хвичу Кварацхелию.
В Минспорте Татарстана оценили шансы «Рубина» сохранить Кварацхелию в клубе
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Думаю, это не только моё желание, а желание большинства болельщиков. Парень — находка, открытие. Приятно, что он здесь раскрылся. И сам он парень хороший, позитивный. Дальше уже решение за ним. Если он будет играть в «гранде» в Европе, для него это будет неплохо. Не могу говорить за генерального менеджера клуба, но этот сезон он точно отыграет. Дальше решение, думаю, будет приниматься в зависимости от того, как закончит «Рубин» сезон», — цитирует Леонова РИА Новости.

В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 21 матче за «Рубин», забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Леонов рассказал, когда «Рубин» вернётся на «Ак Барс Арену».

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