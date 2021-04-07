Министр спорта Татарстана рассказал, когда «Рубин» вернётся на «Ак Барс Арену»
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«Такая ситуация сложилась, несмотря на наш долгосрочный опыт. Сыграли первый матч, газон пришёл в негодность. Вернее, можно было играть дальше, но у нас, к счастью, есть резервная арена. Провели послематчевый консилиум и приняли решение сыграть два матча на «Центральном», точно понимаем, что вернёмся к домашним играм на «Ак Барс Арене». Три следующих домашних матча сыграем там», — цитирует Леонова РИА Новости.
«Рубин» провёл последние два матча с «Химками» (1:3) и «Сочи» (1:0) на стадионе «Центральный».
Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о возможном переходе полузащитника казанского «Рубина» и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии в один из европейских чемпионатов.