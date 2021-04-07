Министр спорта Татарстана рассказал, когда «Рубин» вернётся на «Ак Барс Арену»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, когда казанский футбольный клуб «Рубин» сможет вернуться на свой домашний стадион «Ак Барс Арена».

«Такая ситуация сложилась, несмотря на наш долгосрочный опыт. Сыграли первый матч, газон пришёл в негодность. Вернее, можно было играть дальше, но у нас, к счастью, есть резервная арена. Провели послематчевый консилиум и приняли решение сыграть два матча на «Центральном», точно понимаем, что вернёмся к домашним играм на «Ак Барс Арене». Три следующих домашних матча сыграем там», — цитирует Леонова РИА Новости.

«Рубин» провёл последние два матча с «Химками» (1:3) и «Сочи» (1:0) на стадионе «Центральный».

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о возможном переходе полузащитника казанского «Рубина» и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии в один из европейских чемпионатов.