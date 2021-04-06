Сёмин рассказал, какие европейские чемпионаты подойдут Кварацхелии

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о возможном переходе полузащитника казанского «Рубина» и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии в один из европейских чемпионатов.

«Я бы не сказал, что «Милан» сильнее. Думаю, там Хвиче будет проще пробиться в основу, чем Миранчуку в «Аталанте». Но чемпионат Италии очень сложный. Думаю, ему больше подходит испанская Примера или первенство Нидерландов. В этих странах более атакующий футбол, и грузинский полузащитник там сможет раскрыть весь свой потенциал. Но многое будет зависеть от команды. В целом, повторюсь, всё в руках самого Хвичи. Он парень крепкий и стойкий. Думаю, у него всё получится», — сказал Сёмин RT.

В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 21 матче за «Рубин», забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Сёмин отреагировал на интерес к Кварацхелии со стороны европейских клубов.