Бывший наставник «Локомотива» об интересе к Кварацхелии в Европе: главное — понимать, куда ты едешь

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на интерес к полузащитнику казанского «Рубина» и сборной Грузии Хвиче Кварацхелии со стороны европейских клубов.

«Думаю, в «Рубине» сами определятся и примут решение, приняв во внимание в том числе мнение Кварацхелии. Главное — понимать, куда ты едешь и что от тебя хотят. Знать, нужен ли ты главному тренеру новой команды и видит ли он тебя вообще в составе. Основываясь на этих данных, можно принимать решение», — сказал Сёмин RT.

В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 21 матче за «Рубин», забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Также Сёмин высказался о физических кондициях Кварацхелии.