Бывший главный тренер «Локомотива»: Кварацхелия заметно прибавил физически

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о физических кондициях полузащитника казанского «Рубина» и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии.
Бывший главный тренер «Локомотива»: Кварацхелия заметно прибавил физически
  • © официальный твиттер клуба "Рубин"

«В принципе, он всегда выполнял её в нужном объёме. С этим проблем никогда не возникало. Он ведь даже выходил на позиции крайнего защитника. Потенциал оборонительных действий у Хвичи тоже достаточно хороший. Просто сейчас он заметно прибавил физически, стал крепче и выносливее», — сказал Сёмин RT.

В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 21 матче за «Рубин», забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Сёмин объяснил прогресс Кварацхелии правильным подходом Слуцкого.

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