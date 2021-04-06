Бывший главный тренер «Локомотива»: Кварацхелия заметно прибавил физически

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о физических кондициях полузащитника казанского «Рубина» и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии.

«В принципе, он всегда выполнял её в нужном объёме. С этим проблем никогда не возникало. Он ведь даже выходил на позиции крайнего защитника. Потенциал оборонительных действий у Хвичи тоже достаточно хороший. Просто сейчас он заметно прибавил физически, стал крепче и выносливее», — сказал Сёмин RT.

В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 21 матче за «Рубин», забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Сёмин объяснил прогресс Кварацхелии правильным подходом Слуцкого.