Бывший главный тренер «Локомотива»: Кварацхелия заметно прибавил физически
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«В принципе, он всегда выполнял её в нужном объёме. С этим проблем никогда не возникало. Он ведь даже выходил на позиции крайнего защитника. Потенциал оборонительных действий у Хвичи тоже достаточно хороший. Просто сейчас он заметно прибавил физически, стал крепче и выносливее», — сказал Сёмин RT.
В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 21 матче за «Рубин», забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.
Ранее Сёмин объяснил прогресс Кварацхелии правильным подходом Слуцкого.