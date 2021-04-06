Сёмин объяснил прогресс Кварацхелии грамотным подходом Слуцкого

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал прогресс полузащитника казанского «Рубина» и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии.

«Во-первых, он очень талантливый молодой парень. Это было сразу заметно невооружённым взглядом. Во-вторых, Хвича — целеустремлённый. В-третьих, он попал в хорошие руки Слуцкого и в хорошую команду, в которой постоянно прогрессирует. Классно Кварацхелия проявляет себя и в составе сборной Грузии. Он получает удовольствие от футбола», — сказал Сёмин RT.

По мнению тренера, у полузащитника большой потенциал.

«Считаю, он и раньше немало забивал и ассистировал партнёрам. Давайте не забывать, что парень растёт. В «Локомотив» Хвича приехал в 18 лет, а сейчас ему уже 20. При этом уровень его технического мастерства всё выше и выше. У него ещё большой потенциал», — сказал он.

В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 21 матче за «Рубин», забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что гол Кварацхелии принёс «Рубину» победу над «Сочи» в матче РПЛ.