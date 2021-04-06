Сёмин объяснил прогресс Кварацхелии грамотным подходом Слуцкого

Короткая ссылка
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал прогресс полузащитника казанского «Рубина» и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии.
Сёмин объяснил прогресс Кварацхелии грамотным подходом Слуцкого
  • globallookpress.com

«Во-первых, он очень талантливый молодой парень. Это было сразу заметно невооружённым взглядом. Во-вторых, Хвича — целеустремлённый. В-третьих, он попал в хорошие руки Слуцкого и в хорошую команду, в которой постоянно прогрессирует. Классно Кварацхелия проявляет себя и в составе сборной Грузии. Он получает удовольствие от футбола», — сказал Сёмин RT.

По мнению тренера, у полузащитника большой потенциал.

«Считаю, он и раньше немало забивал и ассистировал партнёрам. Давайте не забывать, что парень растёт. В «Локомотив» Хвича приехал в 18 лет, а сейчас ему уже 20. При этом уровень его технического мастерства всё выше и выше. У него ещё большой потенциал», — сказал он.

В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 21 матче за «Рубин», забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что гол Кварацхелии принёс «Рубину» победу над «Сочи» в матче РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить