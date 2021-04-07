В Осаке из-за COVID-19 отменили эстафету олимпийского огня

Короткая ссылка
Хирофуми Ёсимура, губернатор префектуры Осаки, заявил, что проведение эстафеты олимпийского огня в префектуре и в самом городе отменено в связи с резким ростом числа случаев заболевания коронавирусом.
В Осаке из-за COVID-19 отменили эстафету олимпийского огня
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Сегодня мы приняли решение о необходимости воздерживаться без экстренной надобности от выхода на улицу на всей территории префектуры Осака. Поэтому мы отменяем эстафету олимпийского огня, которая должна была проходить по дорогам префектуры», — приводит слова Ёсимуры РИА Новости.

Эстафета олимпийского огня стартовала 25 марта. В Осаке она должна была пройти с 13 по 14 апреля.

Ранее в МОК прокомментировали отказ КНДР от участия в Олимпиаде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить