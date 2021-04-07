В Осаке из-за COVID-19 отменили эстафету олимпийского огня

Хирофуми Ёсимура, губернатор префектуры Осаки, заявил, что проведение эстафеты олимпийского огня в префектуре и в самом городе отменено в связи с резким ростом числа случаев заболевания коронавирусом.

«Сегодня мы приняли решение о необходимости воздерживаться без экстренной надобности от выхода на улицу на всей территории префектуры Осака. Поэтому мы отменяем эстафету олимпийского огня, которая должна была проходить по дорогам префектуры», — приводит слова Ёсимуры РИА Новости.

Эстафета олимпийского огня стартовала 25 марта. В Осаке она должна была пройти с 13 по 14 апреля.

Ранее в МОК прокомментировали отказ КНДР от участия в Олимпиаде.