В Осаке из-за COVID-19 отменили эстафету олимпийского огня
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«Сегодня мы приняли решение о необходимости воздерживаться без экстренной надобности от выхода на улицу на всей территории префектуры Осака. Поэтому мы отменяем эстафету олимпийского огня, которая должна была проходить по дорогам префектуры», — приводит слова Ёсимуры РИА Новости.
Эстафета олимпийского огня стартовала 25 марта. В Осаке она должна была пройти с 13 по 14 апреля.
Ранее в МОК прокомментировали отказ КНДР от участия в Олимпиаде.