В МОК прокомментировали отказ КНДР от участия в Олимпиаде

Короткая ссылка
В Международном олимпийском комитете (МОК) высказались о решении КНДР отказаться от участия в летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.
В МОК прокомментировали отказ КНДР от участия в Олимпиаде
  • Reuters

«К сожалению, НОК КНДР, несмотря на несколько просьб МОК, не смог провести телефонную конференцию, в ходе которой также должна была обсуждаться ситуация с коронавирусом в Северной Корее», — цитирует представителя МОК ТАСС.

В МОК отметили, что не получали официальных заявлений от НОК КНДР об освобождении их от обязанности принять участие в Олимпиаде.

6 апреля стало известно, что НОК КНДР на общем заседании принял решение не отправлять своих спортсменов на Олимпиаду из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Летние Олимпийские игры — 2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что КНДР не будет участвовать в Олимпийских играх в Токио.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить