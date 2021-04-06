В МОК прокомментировали отказ КНДР от участия в Олимпиаде

В Международном олимпийском комитете (МОК) высказались о решении КНДР отказаться от участия в летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«К сожалению, НОК КНДР, несмотря на несколько просьб МОК, не смог провести телефонную конференцию, в ходе которой также должна была обсуждаться ситуация с коронавирусом в Северной Корее», — цитирует представителя МОК ТАСС.

В МОК отметили, что не получали официальных заявлений от НОК КНДР об освобождении их от обязанности принять участие в Олимпиаде.

6 апреля стало известно, что НОК КНДР на общем заседании принял решение не отправлять своих спортсменов на Олимпиаду из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Летние Олимпийские игры — 2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что КНДР не будет участвовать в Олимпийских играх в Токио.