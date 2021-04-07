Актёр Маклаков надеется, что Мозес останется в «Спартаке»
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«Пришёл Промес — всё оживает. Даже то, что было в такой средней степени. Оживление Мозеса тоже связано с появлением лидера и человека, который смог команду здорово встряхнуть и создать конкуренцию», — цитирует Маклакова «Спорт-Экспресс».
По его мнению, Мозес является замечательным футболистом, а возвращение Промеса — это трансфер года.
«Конечно, я хотел бы видеть Мозеса в «Спартаке» в следующем сезоне. Раз он полезен для команды, почему нет? И наших воспитанников тоже надо продвигать. Мы играем в России, должно быть как можно больше наших футболистов», — добавил артист.
В нынешнем сезоне Мозес сыграл в 14 матчах за «Спартак», в которых забил три мяча. Красно-белые арендовали игрока до конца сезона у лондонского «Челси» с возможностью выкупа.
Ранее в «Спартаке» назвали слухами возможное назначение тренера «Байера» на место Доменико Тедеско.