Актёр Маклаков надеется, что Мозес останется в «Спартаке»

Известный актёр и болельщик московского «Спартака» Алексей Маклаков высказался о возвращении нападающего Квинси Промеса и об игре полузащитника команды Виктора Мозеса.

«Пришёл Промес — всё оживает. Даже то, что было в такой средней степени. Оживление Мозеса тоже связано с появлением лидера и человека, который смог команду здорово встряхнуть и создать конкуренцию», — цитирует Маклакова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, Мозес является замечательным футболистом, а возвращение Промеса — это трансфер года.

«Конечно, я хотел бы видеть Мозеса в «Спартаке» в следующем сезоне. Раз он полезен для команды, почему нет? И наших воспитанников тоже надо продвигать. Мы играем в России, должно быть как можно больше наших футболистов», — добавил артист.

В нынешнем сезоне Мозес сыграл в 14 матчах за «Спартак», в которых забил три мяча. Красно-белые арендовали игрока до конца сезона у лондонского «Челси» с возможностью выкупа.

Ранее в «Спартаке» назвали слухами возможное назначение тренера «Байера» на место Доменико Тедеско.