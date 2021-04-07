«Палмейрас» накажет Адриано за нарушение режима самоизоляции

Короткая ссылка
Бразильский футбольный клуб «Палмейрас» применит административные санкции к форварду команды Луису Адриано за нарушение режима самоизоляции.
«Палмейрас» накажет Адриано за нарушение режима самоизоляции
  • Reuters

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте клуба.

«На прошлой неделе во время очередного тестирования анализ Луиса Адриано на коронавирус дал положительный результат. Его отстранили от личных встреч и приказали оставаться дома на изоляции, но он не соблюдал этот протокол. В свете всего этого «Палмейрас» примет внутренние административные санкции», — говорится в заявлении.

Адриано играл за московский «Спартак» с 2017 по 2019 год и вместе с командой стал чемпионом и обладателем Суперкубка России. В общей сложности в его активе 25 голов и 15 голевых передач в 79 матчах.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Спартака» заболел COVID-19, нарушил карантин и попал в аварию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить