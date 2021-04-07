«Палмейрас» накажет Адриано за нарушение режима самоизоляции

Бразильский футбольный клуб «Палмейрас» применит административные санкции к форварду команды Луису Адриано за нарушение режима самоизоляции.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте клуба.

«На прошлой неделе во время очередного тестирования анализ Луиса Адриано на коронавирус дал положительный результат. Его отстранили от личных встреч и приказали оставаться дома на изоляции, но он не соблюдал этот протокол. В свете всего этого «Палмейрас» примет внутренние административные санкции», — говорится в заявлении.

Адриано играл за московский «Спартак» с 2017 по 2019 год и вместе с командой стал чемпионом и обладателем Суперкубка России. В общей сложности в его активе 25 голов и 15 голевых передач в 79 матчах.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Спартака» заболел COVID-19, нарушил карантин и попал в аварию.