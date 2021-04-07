Экс-футболист «Спартака» заболел COVID-19, нарушил карантин и попал в аварию

Бывший нападающий московского «Спартака», ныне выступающий за бразильский «Палмейрас», Луис Адриано сдал положительный тест на коронавирус, после чего нарушил карантин.

Об этом он сам написал в своём Instagram. Причём форвард также рассказал, как попал в аварию после нарушения карантина.

По его словам, он хорошо себя чувствовал и 5 апреля проигнорировал рекомендации медицинского штаба «Палмейраса», так как ему нужно было забрать мать из торгового центра на западе Сан-Паулу. Тем не менее на выезде с парковки около ТЦ Адриано на автомобиле столкнулся с велосипедистом.

«Да, я не должен был выходить из дома. Я допустил ошибку, признаю её», — написал Адриано.

Ранее сообщалось, что «Палмейрас» выиграл Кубок Либертадорес.