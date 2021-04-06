Футболист Винисиус оформил первый дубль в составе «Реала»

Короткая ссылка
Нападающий Винисиус оформил первый дубль в составе мадридского «Реала» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
Футболист Винисиус оформил первый дубль в составе «Реала»
  • Reuters

Винисиус отличился двумя голами в матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». На 27-й минуте футболист воспользовался длинной передачей Тони Крооса и открыл счёт в матче, а на 65-й отличился после передачи Луки Модрича.

Для бразильца этот дубль стал первым в составе «Реала». Ранее он дважды забивал за матч во время выступлений за «Фламенго» и «Кастилью».

Ранее сообщалось, что полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо жёстко раскритиковал судью матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», зафиксировавшего фол Джуда Беллингема на голкипере Эдерсоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить