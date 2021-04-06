Футболист Винисиус оформил первый дубль в составе «Реала»

Нападающий Винисиус оформил первый дубль в составе мадридского «Реала» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Винисиус отличился двумя голами в матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». На 27-й минуте футболист воспользовался длинной передачей Тони Крооса и открыл счёт в матче, а на 65-й отличился после передачи Луки Модрича.

Для бразильца этот дубль стал первым в составе «Реала». Ранее он дважды забивал за матч во время выступлений за «Фламенго» и «Кастилью».

Ранее сообщалось, что полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо жёстко раскритиковал судью матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», зафиксировавшего фол Джуда Беллингема на голкипере Эдерсоне.