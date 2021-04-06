Футболист «Боруссии» — о судье матча с «Манчестер Сити»: его надо проверить

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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо жёстко раскритиковал судью матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», зафиксировавшего фол Джуда Беллингема на голкипере Эдерсоне.
Футболист «Боруссии» — о судье матча с «Манчестер Сити»: его надо проверить
  • Reuters

«Этого судью нужно проверить», — написал Санчо в социальной сети Twitter.

В первом тайме судья Овидиу Хацеган зафиксировал нарушение на голкипере «Манчестер Сити» Эдерсоне. В ходе эпизода вратарь пытался выбить мяч, но вместо него попал по ноге прессинговавшего его Беллингема и рухнул на газон. Англичанин мог сравнять счёт, но арбитр остановил игру.

На данный момент «Боруссия» в гостях уступает «Манчестер Сити» — 0:1.

Ранее «Монако» одержал победу над «Метцем» в матче 1/8 финала Кубка Франции по футболу.

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