«Манчестер Сити» на 90-й минуте вырвал победу над дортмундской «Боруссией» в матче ЛЧ

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«Манчестер Сити» на своём поле переиграл дортмундскую «Боруссию» в первом матче четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов.
«Манчестер Сити» на 90-й минуте вырвал победу над дортмундской «Боруссией» в матче ЛЧ
  • Reuters

Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счётом 2:1.

Хозяев на 19-й минуте вывел вперёд Кевин Де Брёйне. На 84-й равенство восстановил Марко Ройс. Тем не менее английский коллектив всё же добился победы благодаря голу на 90-й минуте Филипа Фодена.

Ответная игра пройдёт 14 апреля в Дортмунде.

Ранее полузащитник «Боруссии» Джейдон Санчо жёстко раскритиковал судью матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», зафиксировавшего фол Джуда Беллингема на голкипере Эдерсоне.

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