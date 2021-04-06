«Манчестер Сити» на 90-й минуте вырвал победу над дортмундской «Боруссией» в матче ЛЧ

«Манчестер Сити» на своём поле переиграл дортмундскую «Боруссию» в первом матче четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счётом 2:1.

Хозяев на 19-й минуте вывел вперёд Кевин Де Брёйне. На 84-й равенство восстановил Марко Ройс. Тем не менее английский коллектив всё же добился победы благодаря голу на 90-й минуте Филипа Фодена.

Ответная игра пройдёт 14 апреля в Дортмунде.

Ранее полузащитник «Боруссии» Джейдон Санчо жёстко раскритиковал судью матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», зафиксировавшего фол Джуда Беллингема на голкипере Эдерсоне.