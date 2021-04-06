«Манчестер Сити» на 90-й минуте вырвал победу над дортмундской «Боруссией» в матче ЛЧ
- Reuters
Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счётом 2:1.
Хозяев на 19-й минуте вывел вперёд Кевин Де Брёйне. На 84-й равенство восстановил Марко Ройс. Тем не менее английский коллектив всё же добился победы благодаря голу на 90-й минуте Филипа Фодена.
Ответная игра пройдёт 14 апреля в Дортмунде.
Ранее полузащитник «Боруссии» Джейдон Санчо жёстко раскритиковал судью матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», зафиксировавшего фол Джуда Беллингема на голкипере Эдерсоне.