Косторная — о возвращении к Тутберидзе: я вошла в зону комфорта

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Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная поделилась впечатлениями от возвращения в группу тренера Этери Тутберидзе.
Косторная — о возвращении к Тутберидзе: я вошла в зону комфорта
  • © Naoki Morita/AFLO
  • globallookpress.com

«Я вошла в зону комфорта. Всё хорошо, получается набирать форму, и довольно-таки неплохо — были целые чистые программы, была близка к той форме, что была в прошлом сезоне», — приводит слова Косторной ТАСС.

Она отметила, что пока не решается тренировать тройной аксель без «удочки».

«Ещё не решаюсь пробовать. После прыжков уже были микротравмы, мне не хотелось бы вылетать из тренировочного процесса. Я буду делать всё, что от меня зависит», — добавила Косторная.

Косторная вернулась в группу Тутберидзе из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в марте 2021 года.

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