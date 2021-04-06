Медведева рассказала, что справилась с проблемами со здоровьем
- РИА Новости
«Восстановление было длительным, мне опять пришлось лечь в больницу. Но сейчас — по мне, наверное, видно — я выгляжу более здоровой. Организм начал работать как следует, на здоровье не жалуюсь. Думаю, сейчас стопроцентная форма только у Анечки Щербаковой, а я свою форму оценивать не буду», — приводит слова Медведевой ТАСС.
В нынешнем сезоне 21-летняя Медведева не выступала на соревнованиях из-за травмы спины и коронавирусной инфекции, которой она переболела.
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