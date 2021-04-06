Головин — в запасе «Монако» на матч 1/8 финала Кубка Франции с «Метцем»

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Полузащитник сборной России Александр Головин не попал в стартовый состав «Монако» на матч 1/8 финала Кубка Франции с «Метцем».
Головин — в запасе «Монако» на матч 1/8 финала Кубка Франции с «Метцем»
  • Reuters

В стартовом составе «Монако» выйдут Маецки, Балло-Туре, Марипан, Бадьяшиль, Дисаси, Сидибе, Фофана, Матацо, Желсон, Бен-Йеддер, Фолланд.

Встреча состоится 6 апреля на стадионе «Луи II» в городе Фонвьей. Начало игры — в 19:45 мск.

В нынешнем сезоне Головин принял участие в 15 матчах французской Лиги 1, забил четыре мяча и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Монако» разгромил «Метц» в матче Лиги 1.

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