Агент опроверг информацию о переговорах между «Динамо» и Тюкавиным о продлении контракта

Агент нападающего московского «Динамо» и молодёжной сборной России Константина Тюкавина Алексей Сафонов прокомментировал информацию о переговорах игрока с командой о новом контракте.

«У нас действующий контракт — мы его отрабатываем, никуда не рвёмся и не бежим. Никаких конкретных предложений не было. У меня доверительные отношения с Константином Тюкавиным, он мне сказал: «Мне ничего не предлагали». Мне, например, тоже ничего не предлагали. Будет предложение — рассмотрим», — сказал Сафонов «Чемпионату».

Агент отмечает, что по игре к нападающему вопросов быть не должно.

«Константин Тюкавин выходит на поле, забивает и отдаёт передачи. Мы что, после этого должны бежать и просить насыпать нам денег? Такого нет», — добавил он.

В нынешнем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» девять матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что гол и передача Тюкавина помогли «Динамо» разгромить «Уфу» в матче РПЛ.