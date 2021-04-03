Гол и передача Тюкавина помогли «Динамо» разгромить «Уфу» в матче РПЛ

Короткая ссылка
Московское «Динамо» одержало разгромную победу над «Уфой» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гол и передача Тюкавина помогли «Динамо» разгромить «Уфу» в матче РПЛ
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Динамо» принесли голы Даниила Лесового, забившего на десятой минуте с передачи Константина Тюкавина, который, в свою очередь, отличился на 27-й минуте, а также Романа Нойштедтера, забившего на 52-й минуте, и Николая Комличенко, реализовавшего пенальти на 61-й минуте.

«Динамо», набрав 42 очка, поднялось на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа», продлившая свою безвыигрышную серию до семи матчей, с 14 очками — на 15-м месте.

Ранее сообщалось, что гол Кварацхелии принёс «Рубину» победу над «Сочи» в матче РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить