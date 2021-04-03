Гол и передача Тюкавина помогли «Динамо» разгромить «Уфу» в матче РПЛ
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Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.
Победу «Динамо» принесли голы Даниила Лесового, забившего на десятой минуте с передачи Константина Тюкавина, который, в свою очередь, отличился на 27-й минуте, а также Романа Нойштедтера, забившего на 52-й минуте, и Николая Комличенко, реализовавшего пенальти на 61-й минуте.
«Динамо», набрав 42 очка, поднялось на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа», продлившая свою безвыигрышную серию до семи матчей, с 14 очками — на 15-м месте.
Ранее сообщалось, что гол Кварацхелии принёс «Рубину» победу над «Сочи» в матче РПЛ.