Деменко: не думаю, что Гончаренко быстро выведет «Краснодар» из кризиса

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Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал назначение Виктора Гончаренко главным тренером краснодарской команды.
Деменко: не думаю, что Гончаренко быстро выведет «Краснодар» из кризиса
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Мы знаем, что Виктор Гончаренко достаточно хорошо работал в «Кубани» и в ЦСКА себя проявлял. Но он пришёл в «Краснодар» не в очень хорошее время. Возможно, первый матч Виктора Михайловича для «Краснодара» станет эмоциональным, но в остальном всё будет проблематично, потому что проблемы у команды существуют, мы это видим», — сказал Деменко «Советскому спорту».

По мнению игрока, Гончаренко не сможет быстро вывести «Краснодар» из кризиса.

«Может быть, эмоционально одна игра пройдёт хорошо, всё-таки новому главному тренеру что-то надо доказать, плюс некоторые игроки, кто не проходил в состав, будут пытаться завоевать это право», — отметил он.

Также Деменко отметил, что нынешний сезон для «Краснодара» потерян.

«Краснодар» никак не сможет пробиться в Лигу Европы», — добавил игрок.

Контракт футбольного клуба «Краснодар» с Виктором Гончаренко рассчитан до лета 2023 года.

После 24 туров Российской премьер-лиги «Краснодар» набрал 34 очка и расположился на десятом месте турнирной таблицы.

Ранее «Краснодар» объявил об отставке Мусаева.

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