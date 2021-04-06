Преподаватель актёрского мастерства — о Трусовой: мы перестали мучить друг друга

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Преподаватель актёрского мастерства для фигуристов Маргарита Бугаева рассказала о работе с ученицами тренера Этери Тутберидзе.
Преподаватель актёрского мастерства — о Трусовой: мы перестали мучить друг друга
  • © Joosep Martinson - International Skating Union
  • Gettyimages.ru

«Лет пять назад ко мне обращалась Александра Трусова. Думаю, она тогда не была готова к актёрским занятиям, не понимала их необходимость. Александра много внимания уделяла технической стороне, и мы перестали мучить друг друга. Ещё с расписанием у нас не совпадало. А сейчас я смотрю её выступления и понимаю, что всё должно быть вовремя. Плюс Трусова — закрытый человек. Может, в этом и кроется её успех?» — сказала Бугаева «Матч ТВ».

Преподаватель также рассказала о занятиях с Майей Хромых.

«У меня запечатлелось в памяти, как Майя Хромых делала этюд: от кого-то «убегала», пряталась за колонной. Такая подвижная зажигалочка! Вообще, Майе актёрское мастерство давалось легко. Сейчас наблюдаю за ней и восхищаюсь её женственностью, внутренним наполнением, осознанностью катания, точностью взгляда, хореографичными руками. Хромых шикарная!» — сказала она.

Ранее Бугаева сравнила Туктамышеву с Пугачёвой.

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