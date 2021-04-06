Ташуев: Гончаренко приведёт «Краснодар» к чемпионству

Бывший наставник «Краснодара» Сергей Ташуев прокомментировал назначение Виктора Гончаренко главным тренером краснодарской команды.

«Виктор Гончаренко — не чужой человек для Краснодара, что достаточно важно. Его тактика показала, что при ней можно достигать результата. Назначение Виктора Михайловича в «Краснодар» – абсолютно правильное решение. Он уже к концу нынешнего сезона даст результат. Если руководство и тренер сработаются, то Виктор Гончаренко приведёт «Краснодар» к чемпионству», — сказал Ташуев «Чемпионату».

Тренер отметил, что, когда он работал в «Краснодаре», Сергей Галицкий не позволял себе лезть в тренировочный процесс команды.

«Я не верю во все слухи, которые ходят вокруг него. Виктор Гончаренко — статусный тренер, его просто не получится контролировать», — сказал он.

Контракт футбольного клуба «Краснодар» с Виктором Гончаренко рассчитан до лета 2023 года.

После 24 туров Российской премьер-лиги «Краснодар» набрал 34 очка и расположился на десятом месте турнирной таблицы.

Ранее «Краснодар» объявил об отставке Мусаева.