Ташуев: Гончаренко приведёт «Краснодар» к чемпионству

Короткая ссылка
Бывший наставник «Краснодара» Сергей Ташуев прокомментировал назначение Виктора Гончаренко главным тренером краснодарской команды.
Ташуев: Гончаренко приведёт «Краснодар» к чемпионству
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Виктор Гончаренко — не чужой человек для Краснодара, что достаточно важно. Его тактика показала, что при ней можно достигать результата. Назначение Виктора Михайловича в «Краснодар» – абсолютно правильное решение. Он уже к концу нынешнего сезона даст результат. Если руководство и тренер сработаются, то Виктор Гончаренко приведёт «Краснодар» к чемпионству», — сказал Ташуев «Чемпионату».

Тренер отметил, что, когда он работал в «Краснодаре», Сергей Галицкий не позволял себе лезть в тренировочный процесс команды.

«Я не верю во все слухи, которые ходят вокруг него. Виктор Гончаренко — статусный тренер, его просто не получится контролировать», — сказал он.

Контракт футбольного клуба «Краснодар» с Виктором Гончаренко рассчитан до лета 2023 года.

После 24 туров Российской премьер-лиги «Краснодар» набрал 34 очка и расположился на десятом месте турнирной таблицы.

Ранее «Краснодар» объявил об отставке Мусаева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить