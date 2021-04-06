Павлюченко: если «Спартак» возьмёт свои очки с «Локомотивом» и ЦСКА, им по силам стать чемпионами

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко оценил шансы московского «Спартак» в борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Сейчас начнётся настоящая чемпионская гонка, кто даст осечку, тот отдаст и чемпионство. Если «Зенит» где-то оступится, а «Спартак» зацепится, то вполне возможно, что москвичи на финише обойдут питерцев», — сказал Павлюченко Sport24.

По мнению бывшего футболиста, «Зенит» и «Спартак» начнут биться между собой.

«Если «Спартак» возьмёт свои очки с «Локомотивом» и ЦСКА, им по силам стать чемпионами. Если «Спартак» покажет такую же игру, как с «Ростовом», то почему нет?» — сказал он.

После 24 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 47 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.

Ранее Радимов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.