Павлюченко: если «Спартак» возьмёт свои очки с «Локомотивом» и ЦСКА, им по силам стать чемпионами

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Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко оценил шансы московского «Спартак» в борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Павлюченко: если «Спартак» возьмёт свои очки с «Локомотивом» и ЦСКА, им по силам стать чемпионами
  • ©spartak.com

«Сейчас начнётся настоящая чемпионская гонка, кто даст осечку, тот отдаст и чемпионство. Если «Зенит» где-то оступится, а «Спартак» зацепится, то вполне возможно, что москвичи на финише обойдут питерцев», — сказал Павлюченко Sport24.

По мнению бывшего футболиста, «Зенит» и «Спартак» начнут биться между собой.

«Если «Спартак» возьмёт свои очки с «Локомотивом» и ЦСКА, им по силам стать чемпионами. Если «Спартак» покажет такую же игру, как с «Ростовом», то почему нет?» — сказал он.

После 24 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 47 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.

Ранее Радимов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

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