Радимов высказался о чемпионской гонке в РПЛ

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Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов поделился мыслями о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Радимов высказался о чемпионской гонке в РПЛ
  • © РИА Новости / Игорь Руссак

«Вполне возможно, что исход чемпионской гонки решится в последнем туре. Но сейчас в ней «Зенит» фаворит — хотя бы потому, что превосходит «Спартак» на четыре очка. Сезон ещё не закончен. Ещё играть и играть. Красно-белым ещё предстоят матчи с «Локомотивом», ЦСКА. А сзади «Рубин», «Динамо». А если в следующем туре команда Николича шлёпнет «Спартак»? Что вы тогда будете говорить?» — цитирует Радимова «Спорт-Экспресс».

После 24 туров «Зенит» опережает в турнирной таблице своего ближайшего преследователя, «Спартак», на четыре очка.

Ранее Петржела назвал смешными надежды болельщиков «Спартака» на чемпионский титул.

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